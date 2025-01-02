В Британії знайшли живою жінку, яка зникла понад 50 років тому

У Великій Британії знайшли живою жінку, яка у 1972 році зникла у місті Ковентрі – це справа стала однією з найтриваліших про зниклих безвісти в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Шейла Фокс, які зараз 68 років, зникла з Ковентрі в 1972 році, коли їй було 16.

У той час поліція Західного Мідленду заявила, що вона жила з батьками і могла мати стосунки з чоловіком. Поліцейські заявили, що не виключають, що вона могла переїхати з цього району.

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Нещодавно поліція Вест-Мідлендса знову звернулася із закликом допомогти знайти Фокс, опублікувавши на своєму сайті і в соціальних мережах її фотографію, зроблену приблизно в момент зникнення.

West Midlands police

За кілька годин після виходу цієї публікації представники громадськості надали правоохоронцям дані, які допомогли знайти жінку.

Напередодні співробітники поліції підтвердили, що Фокс жива і здорова. Вони сказали, що вона живе в іншій частині країни.

"Ми раді повідомити про завершення одного з найтриваліших розслідувань зникнення людини, яке проводила поліція Західного Мідленду", – зазначили в поліції.

Раніше повідомлялось, що в румунській частині гір Мармарос знайшли трьох українців, яких рятувальники спершу не могли знайти.

А наприкінці грудня італійські рятувальники повідомили про виявлення тіл двох альпіністів, що зникли минулого тижня на гірському масиві Гран-Сассо в центральній частині країни.