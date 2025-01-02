В Британии нашли живой женщину, которая исчезла более 50 лет назад

В Великобритании нашли живой женщину, которая в 1972 году исчезла в городе Ковентри – это дело стало одним из самых длительных о пропавших без вести в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Шейла Фокс, которым сейчас 68 лет, исчезла из Ковентри в 1972 году, когда ей было 16.

В то время полиция Западного Мидленда заявила, что она жила с родителями и могла иметь отношения с мужчиной. Полицейские заявили, что не исключают, что она могла переехать из этого района.

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Недавно полиция Вест-Мидлендса вновь обратилась с призывом помочь найти Фокс, опубликовав на своем сайте и в социальных сетях ее фотографию, сделанную примерно в момент исчезновения.

West Midlands police

Через несколько часов после выхода этой публикации представители общественности предоставили правоохранителям данные, которые помогли найти женщину.

Накануне сотрудники полиции подтвердили, что Фокс жива и здорова. Они сказали, что она живет в другой части страны.

"Мы рады сообщить о завершении одного из самых длительных расследований исчезновения человека, которое проводила полиция Западного Мидленда", – отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в румынской части гор Мармарос нашли трех украинцев, которых спасатели сначала не могли найти.

А в конце декабря итальянские спасатели сообщили об обнаружении тел двух альпинистов, пропавших на прошлой неделе на горном массиве Гран-Сассо в центральной части страны.