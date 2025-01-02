Італію за рік відвідали майже 460 млн туристів – більше, ніж у 2023 році

За попередніми підсумками 2024 року, Італію за цей час відвідали понад 458 мільйонів туристів, що більше, ніж рік тому.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA, цитуючи оцінки профільного аналітичного центру з Флоренції.

У звіті відзначають, що в Італії туристична сфера показала досить гарні результати, попри зростання цін у сфері послуг, що торік мало вплив на туристичну галузь не лише в Італії.

Протягом більшої частини року спостерігалося зростання галузі і основну частку туристів складали гості з-за кордону – за попередніми підсумками, Італію відвідали 458,5 мільйона туристів. Це на 2,5 відсоткових пункти більше, ніж у 2023 році.

Реклама:

Водночас внутрішній туризм пішов на спад (близько -3 відсоткових пункти), що пов’язують з інфляцією і зниженням купівельної спроможності.

Нагадаємо, у листопаді влада Флоренції ухвалила нові заходи для протидії масовому туризму. Серед 10 пунктів цього плану – заборона гучномовців для екскурсоводів та заборона встановлення на будівлях спеціальних скриньок для ключів квартир, які здаються в оренду на короткий час.

Влада Венеції, де давно нарікають на "засилля туристів", зберегла та розширила схему платного в’їзду до міста для не-мешканців, яку експериментально запровадили з 2024 року.