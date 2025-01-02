Италию за год посетили почти 460 млн туристов – больше, чем в 2023 году

По предварительным итогам 2024 года, Италию за это время посетили более 458 миллионов туристов, что больше, чем год назад.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA, цитируя оценки профильного аналитического центра из Флоренции.

В отчете отмечают, что в Италии туристическая сфера показала достаточно хорошие результаты, несмотря на рост цен в сфере услуг, что в прошлом году имело влияние на туристическую отрасль не только в Италии.

В течение большей части года наблюдался рост отрасли и основную долю туристов составляли гости из-за рубежа – по предварительным итогам, Италию посетили 458,5 миллиона туристов. Это на 2,5 процентных пункта больше, чем в 2023 году.

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В то же время внутренний туризм пошел на спад (около -3 процентных пункта), что связывают с инфляцией и снижением покупательной способности.

Напомним, в ноябре власти Флоренции приняли новые меры для противодействия массовому туризму. Среди 10 пунктов этого плана – запрет громкоговорителей для экскурсоводов и запрет установки на зданиях специальных ящичков для ключей квартир, которые сдаются в аренду на короткое время.

Власти Венеции, где давно жалуются на "засилье туристов", сохранили и расширили схему платного въезда в город для не-жителей, которую экспериментально ввели с 2024 года.