В Румынии за первый день года в горах спасли почти 100 человек, более 20 госпитализированы

За первые сутки нового года румынские спасатели оказывали помощь почти сотне туристов, которые попали в неприятности в горах; более 20 из них оказались в больницах.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Горная спасательная служба в четверг сообщила, что за сутки 1 января получила 90 обращений от людей, которые попали в беду на маршруте. Спасатели помогали спуститься вниз 93 туристам.

26 туристов после эвакуации передали медикам для госпитализации.

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Напомним, в конце года в румынских Мармаросах более суток искали трех украинцев, которые заблудились недалеко от границы.

В начале декабря в том же районе спасли из горного ущелья 28-летнего украинца, который бежал от мобилизации с котенком.