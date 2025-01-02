Укр Рус Eng

В Румынии за первый день года в горах спасли почти 100 человек, более 20 госпитализированы

Новости — Четверг, 2 января 2025, 13:02 — Мария Емец

За первые сутки нового года румынские спасатели оказывали помощь почти сотне туристов, которые попали в неприятности в горах; более 20 из них оказались в больницах.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Горная спасательная служба в четверг сообщила, что за сутки 1 января получила 90 обращений от людей, которые попали в беду на маршруте. Спасатели помогали спуститься вниз 93 туристам.

26 туристов после эвакуации передали медикам для госпитализации.

Реклама:

Напомним, в конце года в румынских Мармаросах более суток искали трех украинцев, которые заблудились недалеко от границы.

В начале декабря в том же районе спасли из горного ущелья 28-летнего украинца, который бежал от мобилизации с котенком.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния Туризм ЕвроЖизнь
Реклама: