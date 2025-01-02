airBaltic скасувала тисячі рейсів на літній сезон, у тому числі до курортів у Європі та Кишинева

Балтійська авіакомпанія airBaltic оголосила про вимушене скасування понад 4000 рейсів на літній сезон 2025 року, у тому числі зникне рейс зі столиці Литви Вільнюса до Молдови.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Авіакомпанія оголосила, що у літньому сезоні 2025 року вимушено скасовує 4670 рейсів у зв’язку з неочікуваними затримками робіт з боку компанії Pratt & Whitney, що забезпечує планове обслуговування моторів літаків. У зв’язку з цією затримкою декілька літаків компанії не зможуть виконувати рейси.

"Внаслідок цього авіакомпанія скасує 19 маршрутів і зменшить частоту рейсів на 21 маршруті, що стосується усіх баз… Рейси скасовуються на літній сезон 2025 року, що починається наприкінці березня і триває до кінця жовтня", – зазначили у пресслужбі.

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З литовської столиці Вільнюса будуть скасовані шість маршрутів, один з яких – до Кишинева, столиці Молдови. Також це рейси до курортних європейських міст – хорватського Дубровніка, австрійської Ібіци, грецького острова Родос, іспанської Валенсії, і ще один – до ізраїльського Тель-Авіва.

Скасування майже 4700 рейсів може вплинути на плани понад 67 тисяч мандрівників. Тим, хто вже має квитки на скасовані рейси, запропонують альтернативи або відшкодування.

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