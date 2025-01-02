airBaltic отменила тысячи рейсов на летний сезон, в том числе на курорты в Европе и Кишинев

Балтийская авиакомпания airBaltic объявила о вынужденной отмене более 4000 рейсов на летний сезон 2025 года, в том числе исчезнет рейс из столицы Литвы Вильнюса в Молдову.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Авиакомпания объявила, что в летнем сезоне 2025 года вынужденно отменяет 4670 рейсов в связи с неожиданными задержками работ со стороны компании Pratt & Whitney, обеспечивающей плановое обслуживание моторов самолетов. В связи с этой задержкой несколько самолетов компании не смогут выполнять рейсы.

"В результате авиакомпания отменит 19 маршрутов и уменьшит частоту рейсов на 21 маршруте, что касается всех баз... Рейсы отменяются на летний сезон 2025 года, который начинается в конце марта и продолжается до конца октября", – отметили в пресс-службе.

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Из литовской столицы Вильнюса будут отменены шесть маршрутов, один из которых – в Кишинев, столицу Молдовы. Также это рейсы в курортные европейские города – хорватский Дубровник, австрийскую Ибицу, греческий остров Родос, испанскую Валенсию, и еще один – в израильский Тель-Авив.

Отмена почти 4700 рейсов может повлиять на планы более 67 тысяч путешественников. Тем, кто уже имеет билеты на отмененные рейсы, предложат альтернативы или компенсацию.

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