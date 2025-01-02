В Латвии задержали украинца, который пытался незаконно пересечь границу с РФ
Латвийские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался незаконно пересечь границу на велосипеде, чтобы оказаться в России.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
В волости Залесье, получив с камер наблюдения фотографии подозрительного человека, направляющегося на велосипеде в сторону границы, пограничники немедленно отправились проверить информацию.
В результате поисковых мероприятий в пограничной зоне пограничники обнаружили упомянутого человека.
Во время допроса выяснилось, что мужчина является гражданином Украины, который намеревался пересечь латвийскую границу в направлении России.
В отношении этого лица начат административный процесс. За нарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф.
Недавно в Литве пограничники задержали гражданина Украины, подозреваемого в незаконной перевозке четырех нелегальных мигрантов из Индии.
В ноябре сообщалось, что с начала этого года в Польше задержали 195 граждан Украины за содействие нелегальным мигрантам в незаконном пересечении границы с Беларусью.