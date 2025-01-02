У Норвегії літак розвернули перед зльотом через сторонню людину на борту

В аеропорту Осло, столиці Норвегії, довелося розвертати літак через те, що на його борту виявилась стороння людина.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Випадок стався вранці 2 січня з рейсом авіакомпанії Air France. Як повідомили у поліції, літак вже прямував до злітної смуги, коли на борту виявили сторонню особу. Через це літак повернули до місця посадки, винуватця події передали поліції.

Неочікуваний пасажир виявився громадянином Судану віком близько 20 років.

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Видання VG дізналося у пресслужбі норвезького оператора аеропортів Avinor, що чоловіку вдалося "хвостом" пройти за іншим пасажиром.

У поліції VG повідомили, що чоловік є шукачем притулку і перед тим отримав відмову у посадці на інший рейс до Ірландії через те, що не мав необхідної візи.

Наприкінці грудня літак норвезької компанії Norwegian Air Shuttle, що сідав у місті Молде на березі фйорду, з’їхав зі смуги і мало не опинився у воді.

На початку грудня літак, що прямував з Франції до Іспанії, здійснив екстрену посадку через напад пасажира на стюардесу.