Польські фермери у Варшаві протестуватимуть проти Єврокомісії

Фермерські профспілки та організації анонсували мітинг у Варшаві під представництвом Європейської комісії на пʼятницю, 3 січня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телеканал TVP 3.

Протест польських фермерів спрямований проти аграрної, кліматичної та торговельної політики Європейської комісії, яка, на їхню думку, становить загрозу для функціонування сімейних ферм, лісового господарства, мисливства та промисловості в Польщі.

Протест пройде під гаслом "5xSTOP!", що означає опозицію до угоди про вільну торгівлю з Латинською Америкою, "Зеленого курсу", імпорту сільськогосподарської продукції з України, "знищення польських лісів та полювання" та "вимирання польської економіки".

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Акція протесту запланована у зв'язку з приїздом до Польщі високопоставлених представників Європейської комісії, зокрема президентки Урсули фон дер Ляєн.

Організатори закликають до масової участі у заході, адресуючи свій заклик не лише фермерам, але й представникам інших секторів економіки. Очікується, що в цей день до Варшави приїдуть до десятка тисяч фермерів.

Місяць тому, 3 грудня 2024 року, польські фермери вже виходили на вулиці низки міст із аналогічними вимогами.

До цього, в листопаді, польські фермери почали протестувати у Медиці перед кордоном з Україною через невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року та занепокоєння щодо підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами Меркосур.

Пізніше фермери вирішили призупинити свою акцію, але обіцяють, що в разі невиконання умов поширять блокування на весь східний кордон.