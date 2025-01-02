Польские фермеры в Варшаве будут протестовать против Еврокомиссии

Фермерские профсоюзы и организации анонсировали митинг в Варшаве под представительством Европейской комиссии на пятницу, 3 января.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телеканал TVP 3.

Протест польских фермеров направлен против аграрной, климатической и торговой политики Европейской комиссии, которая, по их мнению, представляет угрозу для функционирования семейных ферм, лесного хозяйства, охоты и промышленности в Польше.

Протест пройдет под лозунгом "5xSTOP!", что означает оппозицию к соглашению о свободной торговле с Латинской Америкой, "Зеленому курсу", импорту сельскохозяйственной продукции из Украины, "уничтожению польских лесов и охоты" и "вымиранию польской экономики".

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Акция протеста запланирована в связи с приездом в Польшу высокопоставленных представителей Европейской комиссии, в частности президента Урсулы фон дер Ляйен.

Организаторы призывают к массовому участию в мероприятии, адресуя свой призыв не только фермерам, но и представителям других секторов экономики. Ожидается, что в этот день в Варшаву приедут до десятка тысяч фермеров.

Месяц назад, 3 декабря 2024 года, польские фермеры уже выходили на улицы ряда городов с аналогичными требованиями.

До этого, в ноябре, польские фермеры начали протестовать в Медыке перед границей с Украиной из-за невыполнения требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года и беспокойство относительно подписания Евросоюзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами Меркосур.

Позже фермеры решили приостановить свою акцию, но обещают, что в случае невыполнения условий распространят блокирование на всю восточную границу.