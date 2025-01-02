На заході Литви почалися підтоплення після сильних злив

На заході Литви після тривалого і майже безперервного дощу починаються підтоплення, у наступні дні ситуація може погіршуватись.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Національна гідрометеорологічна служба повідомила, що 2 січня по території країни почав підвищуватися рівень води, місцями на заході – до понад 190 см на день. В окремих річках рівень води вже досягнув небезпечної позначки і вони почали розливатися.

Повінь в районі Кретинги, фото муніципалітету

Найскладніша ситуація – в районі міста Кретинга, де вже оголосили надзвичайну ситуацію. Загрози для домівок людей і електропостачання здебільшого немає, але вже є підтоплені поля і присадибні ділянки. Місцевим мешканцям готуються підвозити питну воду.

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Повінь в районі Кретинги, фото муніципалітету

Повінь в районі Кретинги, фото муніципалітету

Підтопило також місцевий комплекс відпочинку.

R. Rumšienė / LRT

Підтоплення спостерігаються також біля сусіднього міста Салантай, там пішов під воду місцевий стадіон.

За прогнозами, сильні дощі можуть продовжуватися і вдень 3 січня, тож вода ймовірно продовжить підніматися. Ситуацію погіршує також сильний вітер з Балтійського моря, що сповільнює відтік води з річок у море.

Наприкінці листопада від підтоплень постраждали райони довкола фінського міста Тампере після сильних дощів і раптового танення снігу.

Під кінець грудня безперервні зливи призвели до проблем у багатьох районах Греції.