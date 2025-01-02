На заході Литви почалися підтоплення після сильних злив
Новини — Четвер, 2 січня 2025, 17:02 —
На заході Литви після тривалого і майже безперервного дощу починаються підтоплення, у наступні дні ситуація може погіршуватись.
Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".
Національна гідрометеорологічна служба повідомила, що 2 січня по території країни почав підвищуватися рівень води, місцями на заході – до понад 190 см на день. В окремих річках рівень води вже досягнув небезпечної позначки і вони почали розливатися.
Найскладніша ситуація – в районі міста Кретинга, де вже оголосили надзвичайну ситуацію. Загрози для домівок людей і електропостачання здебільшого немає, але вже є підтоплені поля і присадибні ділянки. Місцевим мешканцям готуються підвозити питну воду.
Підтопило також місцевий комплекс відпочинку.
Підтоплення спостерігаються також біля сусіднього міста Салантай, там пішов під воду місцевий стадіон.
За прогнозами, сильні дощі можуть продовжуватися і вдень 3 січня, тож вода ймовірно продовжить підніматися. Ситуацію погіршує також сильний вітер з Балтійського моря, що сповільнює відтік води з річок у море.
Наприкінці листопада від підтоплень постраждали райони довкола фінського міста Тампере після сильних дощів і раптового танення снігу.
Під кінець грудня безперервні зливи призвели до проблем у багатьох районах Греції.