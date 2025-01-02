На западе Литвы начались подтопления после сильных ливней
Новости — Четверг, 2 января 2025, 17:02 —
На западе Литвы после длительного и почти непрерывного дождя начинаются подтопления, в последующие дни ситуация может ухудшаться.
Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".
Национальная гидрометеорологическая служба сообщила, что 2 января по территории страны начал повышаться уровень воды, местами на западе – до более 190 см в день.
В отдельных реках уровень воды уже достиг опасной отметки и они начали разливаться.
Самая сложная ситуация – в районе города Кретинга, где уже объявили чрезвычайную ситуацию. Угрозы для домов людей и электроснабжения в большинстве случаев нет, но уже есть подтопленные поля и приусадебные участки. Местным жителям готовятся подвозить питьевую воду.
Подтопило также местный комплекс отдыха.
Подтопления наблюдаются также возле соседнего города Салантай, там ушел под воду местный стадион.
По прогнозам, сильные дожди могут продолжаться и днем 3 января, поэтому вода вероятно продолжит подниматься. Ситуацию ухудшает также сильный ветер с Балтийского моря, что замедляет отток воды из рек в море.
В конце ноября от подтоплений пострадали районы вокруг финского города Тампере после сильных дождей и внезапного таяния снега.
Под конец декабря беспрерывные ливни привели к проблемам во многих районах Греции.