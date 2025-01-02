На западе Литвы начались подтопления после сильных ливней

На западе Литвы после длительного и почти непрерывного дождя начинаются подтопления, в последующие дни ситуация может ухудшаться.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Национальная гидрометеорологическая служба сообщила, что 2 января по территории страны начал повышаться уровень воды, местами на западе – до более 190 см в день.

В отдельных реках уровень воды уже достиг опасной отметки и они начали разливаться.

Реклама:

Наводнение в районе Кретинги, фото муниципалитета

Самая сложная ситуация – в районе города Кретинга, где уже объявили чрезвычайную ситуацию. Угрозы для домов людей и электроснабжения в большинстве случаев нет, но уже есть подтопленные поля и приусадебные участки. Местным жителям готовятся подвозить питьевую воду.

Наводнение в районе Кретинги, фото муниципалитета

Наводнение в районе Кретинги, фото муниципалитета

Подтопило также местный комплекс отдыха.

R. Rumšienė / LRT

Подтопления наблюдаются также возле соседнего города Салантай, там ушел под воду местный стадион.

По прогнозам, сильные дожди могут продолжаться и днем 3 января, поэтому вода вероятно продолжит подниматься. Ситуацию ухудшает также сильный ветер с Балтийского моря, что замедляет отток воды из рек в море.

В конце ноября от подтоплений пострадали районы вокруг финского города Тампере после сильных дождей и внезапного таяния снега.

Под конец декабря беспрерывные ливни привели к проблемам во многих районах Греции.