В ФРГ разыскивают почти 200 ультраправых, которые не признают немецкое государство

Министерство внутренних дел Германии выдало ордера на арест 189 подозреваемых, которых считают членами ультраправых группировок, которые не признают современное немецкое государство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RND.

Разыскиваемые ультраправые являются членами движения "рейхсбюргеров" ("граждане Рейха") или "зельбстфервальтеров" ("самоуправленцев"). Они утверждают, что живут либо в несуществующей Германской империи, либо на территориях, которые в одностороннем порядке провозгласили независимыми в пределах Германии.

Всего против них выдали 254 ордера на арест, сообщили в немецком МВД, причем на некоторых подозреваемых выдали более одного ордера.

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20 из этих ордеров были выданы за политически мотивированные преступления, связанные с насилием, 77 – за другие политически мотивированные преступления, остальные касаются "общеуголовных преступлений без политической мотивации".

По данным органов безопасности, более 20 разыскиваемых "рейхсбюргеров" находятся за рубежом. Некоторые немецкие ультраправые находятся в розыске несколько лет.

Напомним, "рейхсбюргеры" отрицают легитимность и существование современного немецкого государства и распад в 1918 году Германской империи. "Зельбстфервальтеры" в одностороннем порядке объявили свою собственность суверенной и независимой от Германии.

В Германии продолжаются многочисленные судебные процессы, связанные с группой "рейхсбюргеров", которых обвиняют в заговоре с целью насильственного свержения правительства.

Самым известным обвиняемым является Генрих XIII князь Ройс – потомок немецкого дворянства. Группу обвиняют в заговоре с целью поставить его во главе будущего государства.