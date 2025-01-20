У Британії підліток постане перед судом за вбивство трьох дівчат у Саутпорті

У Британії перед судом постане юнак, якого звинувачують у вбивстві трьох дівчат у північному англійському місті Саутпорт у липні 2024 року, ця ситуація спричинила масові заворушення в країні.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У понеділок, 20 січня, перед судом постане британський підліток, якого звинувачують у вбивстві трьох дівчат під час нападу з ножем у Саутпорті.

18-річний Аксель Рудакубана звинувачується у вбивстві шестирічної Бебе Кінг, семирічної Елсі Дот Стенкомб та дев’ятирічної Аліси Дасілви Агіар, які були присутні на дитячому танцювальному заході, присвяченому творчості Тейлор Свіфт.

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Рудакубану також звинувачують у 10 замахах на вбивство, виробництві смертельної отрути рицин, а також зберіганні навчального посібника міжнародної терористичної організації "Аль-Каїда".

Суд над хлопцем триватиме від чотирьох до шістьох тижнів. Суддя підтвердив адвокату Рудакубани, що "не буде висунуто жодного позитивного рішення" на його користь.

Нагадаємо, наприкінці липня тоді 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих у Саутпорті на північному заході Англії під час заняття з танців. Внаслідок цього загинули троє дівчат, ще вісім дітей і двоє дорослих отримали ножові поранення.

Дезінформація про особу нападника, якого начебто називали нелегальним мігрантом-ісламістом, підживила масові антиіммігрантські протести по всій Британії. Насправді ж Рудакубана народився в Уельсі, його батьки є християнами.

За злочини, пов'язані із заворушеннями, ув'язнили майже 400 людей. У жовтні Рудакубані оголосили звинувачення, пов’язане з тероризмом.

18 грудня нападник не визнав себе винним у вбивстві трьох дівчат.