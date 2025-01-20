В Британии подросток предстанет перед судом за убийство трех девочек в Саутпорте

В Британии перед судом предстанет юноша, которого обвиняют в убийстве трех девушек в северном английском городе Саутпорт в июле 2024 года, эта ситуация вызвала массовые беспорядки в стране.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 20 января, перед судом предстанет британский подросток, которого обвиняют в убийстве трех девочек во время нападения с ножом в Саутпорте.

18-летний Аксель Рудакубана обвиняется в убийстве шестилетней Бебе Кинг, семилетней Элси Дот Стенкомб и девятилетней Алисы Дасилвы Агиар на детском танцевальном мероприятии, посвященном творчеству Тейлор Свифт.

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Рудакубану также обвиняют в 10 покушениях на убийство, производстве смертельного яда рицин, а также хранении учебного пособия международной террористической организации "Аль-Каида".

Суд над парнем продлится от четырех до шести недель. Судья подтвердил адвокату Рудакубаны, что "не будет выдвинуто ни одного положительного решения" в его пользу.

Напомним, в конце июля тогда 17-летний подросток напал с ножом на детей и взрослых в Саутпорте на северо-западе Англии во время занятия по танцам. В результате погибли три девочки, еще восемь детей и двое взрослых получили ножевые ранения.

Дезинформация о личности нападавшего, которого якобы называли нелегальным мигрантом-исламистом, подпитала массовые антииммигрантские протесты по всей Британии. На самом же деле Рудакубана родился в Уэльсе, его родители являются христианами.

За преступления, связанные с беспорядками, посадили почти 400 человек. В октябре Рудакубане предъявили обвинение, связанное с терроризмом.

18 декабря нападавший не признал себя виновным в убийстве трех девочек.