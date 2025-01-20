У словацькій опозиції оцінили шанси відставки уряду Фіцо

Лідер найбільшої словацької опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка вважає реальним оголошення уряду Роберта Фіцо вотуму недовіри під час голосування 21 січня.

Про це він сказав в інтервʼю редактору "Європейської правди" Юрію Панченку.

Шимечка відмовився прогнозувати результати вотуму недовіри Фіцо, який висунула опозиція Словаччини, але підкреслив, що "урядова коаліція, урядова більшість є крихкою".

"Ми бачили це наприкінці минулого року, коли коаліції навіть не вдалося відкрити засідання Національної ради, оскільки в них не було більшості. Тож незалежно від того, як завершиться це голосування, проблеми для урядової коаліції ніколи не зникнуть", – пояснив він.

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Політик звернув увагу, що відставка уряду премʼєра Словаччини "є цілком можливою", що визнавав і сам Фіцо, називаючи дострокові вибори одним із можливих сценаріїв.

Шимечка визнав, що вотум недовіри потребує голосів частини депутатів нинішньої коаліції, але вважає, що "шанс на це існує".

"Адже там є депутати, які критично оцінюють останні дії влади, включно з поїздкою Фіцо до Москви. Тож шанс на успіх існує, але давайте дочекаємося голосування", – зазначив лідер "Прогресивної Словаччини".

Минулого тижня словацькі прозахідні опозиційні партії оголосили, що планують ініціювати вотум недовіри уряду Роберта Фіцо.

Це сталось після застережень самого Фіцо про те, що його урядовій коаліції загрожує розпад.

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