В словацкой оппозиции оценили шансы отставки правительства Фицо

Лидер крупнейшей словацкой оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка считает реальным объявление правительству Роберта Фицо вотума недоверия во время голосования 21 января.

Об этом он сказал в интервью редактору "Европейской правды" Юрию Панченко.

Шимечка отказался прогнозировать результаты вотума недоверия Фицо, который выдвинула оппозиция Словакии, но подчеркнул, что "правительственная коалиция, правительственное большинство является хрупким".

"Мы видели это в конце прошлого года, когда коалиции даже не удалось открыть заседание Национального совета, поскольку у них не было большинства. Поэтому независимо от того, как завершится это голосование, проблемы для правительственной коалиции никогда не исчезнут", – пояснил он.

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Политик обратил внимание, что отставка правительства премьера Словакии "вполне возможна", что признавал и сам Фицо, называя досрочные выборы одним из возможных сценариев.

Шимечка признал, что вотум недоверия требует голосов части депутатов нынешней коалиции, но считает, что "шанс на это существует".

"Ведь там есть депутаты, которые критически оценивают последние действия власти, включая поездку Фицо в Москву. Поэтому шанс на успех существует, но давайте дождемся голосования", – отметил лидер „Прогрессивной Словакии".

На прошлой неделе словацкие прозападные оппозиционные партии объявили, что планируют инициировать вотум недоверия правительству Роберта Фицо.

Это произошло после предостережений самого Фицо о том, что его правительственной коалиции грозит распад.

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