ЗМІ: У ЄС знайшли заміну спецпредставнику з питань примирення Сербії та Косова

Європейський Союз призначить спеціальним представником з питань діалогу між Сербією та Косовом данського дипломата Петера Соренсена замість Мирослава Лайчака, чий мандат добігає кінця.

Про це стало відомо агентству Europa Press із власних джерел, пише "Європейська правда".

Імʼя Соренсена, за даними Europa Press, вже внесене на розгляд і тепер має бути схвалене державами-членами в різних робочих групах Ради Євросоюзу.

Петер Соренсен Фото: Wikimedia Commons

Соренсен, який провів більшу частину своєї кар'єри в Європейській службі зовнішніх справ, обіймав посаду посла ЄС в установах ООН у Женеві, а також був спеціальним посланником ЄС у Боснії і Герцеговині.

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Він замінить Мирослава Лайчака, чий мандат закінчується наприкінці січня 2025 року.

Колишній міністр закордонних справ Словаччини займався процесом нормалізації відносин між Сербією і Косовом з 2020-го, а нещодавно його мандат продовжили для збереження тяглості посади до зміни керівництва ЄС.

Тоді як глава європейської дипломатії є фасилітатором діалогу між Белградом і Приштиною, спецпредставник вважається його "правою рукою" і тим, хто підтримує постійний контакт зі сторонами на рівні переговірників.