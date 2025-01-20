СМИ: В ЕС нашли замену спецпредставителю по вопросам примирения Сербии и Косова

Европейский Союз назначит специальным представителем по вопросам диалога между Сербией и Косовом датского дипломата Петера Соренсена вместо Мирослава Лайчака, чей мандат подходит к концу.

Об этом стало известно агентству Europa Press из собственных источников, пишет "Европейская правда".

Имя Соренсена, по данным Europa Press, уже внесено на рассмотрение и теперь должно быть одобрено государствами-членами в различных рабочих группах Совета Евросоюза.

Петер Соренсен Фото: Wikimedia Commons

Соренсен, который провел большую часть своей карьеры в Европейской службе внешних действий, занимал должность посла ЕС в учреждениях ООН в Женеве, а также был специальным посланником ЕС в Боснии и Герцеговине.

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Он заменит Мирослава Лайчака, чей мандат истекает в конце января 2025 года.

Бывший министр иностранных дел Словакии занимался процессом нормализации отношений между Сербией и Косовом с 2020-го, а недавно его мандат продлили для сохранения преемственности должности до смены руководства ЕС.

В то время как глава европейской дипломатии является фасилитатором диалога между Белградом и Приштиной, спецпредставитель считается его "правой рукой" и тем, кто поддерживает постоянный контакт со сторонами на уровне переговорщиков.