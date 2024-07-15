"Я мав би бути мертвим": Трамп розповів про пережитий замах

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розповів про момент замаху на себе, що стався під час передвиборчого заходу у штаті Пенсильванія.

Про це він сказав в інтерв'ю New York Post, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Трамп поміркував над тим, як йому вдалось вижити під час замаху.

" Я не повинен бути тут. Я мав був бути мертвим. Завдяки удачі або Богу, багато людей кажуть, що це завдяки Богу я все ще тут", – сказав Трамп, показуючи журналісту великий синець на правому передпліччі, який, за його словами, він отримав, коли агенти кинулися на сцену, щоб захистити його.

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Він також сказав, що хотів продовжувати говорити після поранення, але Секретна служба наполягла на тому, щоб він поїхав до лікарні.

"Я просто хотів продовжити говорити, але мене щойно підстрелили", – сказав він.

Трамп також сказав, що цінує дзвінок, який він отримав від президента Джо Байдена.

Він назвав його "чудовим" і "дуже приємним".

Як відомо, у суботу на передвиборчому мітингу Дональда Трампа стався інцидент зі стріляниною, під час якого він отримав легке поранення вуха. Один з учасників події, що опинилися у зоні ураження на трибунах, загинув, ще двоє людей отримали поранення.

Спецслужби знешкодили нападника на Трампа, ним виявився 20-річний Метью Крукс. У ФБР назвали інцидент замахом на вбивство.

Детально про це – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.