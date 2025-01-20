Макрон: Європа не може залежати лише від американської зброї

Президент Франції Емманюель Макрон попередив у понеділок, що мільярди євро, які платники податків витрачають на військові бюджети Європи, не повинні використовуватися для купівлі тільки американської зброї.

Заяву Макрона наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Французький президент закликав збільшувати інвестиції у вітчизняну оборонну промисловість.

"Коли ми говоримо "давайте витрачати більше на наші армії", в багатьох країнах це занадто часто означає "купувати більше американської зброї", – сказав він.

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Франція, яка має велику оборонну промисловість, часто скаржиться на те, що інші члени Європейського Союзу вирішили купувати американську зброю замість французьких або європейських альтернатив.

Макрон заявив, що європейці також мають спростити європейську оборонну промисловість. За його словами, у Європи 47 різних промислових платформ для військово-морської промисловості, тоді як у США їх лише шість.

Він закликав до більшої спільної європейської розробки озброєнь, навіть без французьких компаній на чолі.

Макрон сказав, що Франція зараз має "найефективнішу армію в Європі" і досягла цільового показника військового бюджету НАТО в 2% ВВП, але не може спочивати на лаврах в той час, коли США можуть вивести війська з Європи.

Нещодавно прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити європейський оборонний фонд у розмірі щонайменше 100 млрд євро за зразком Європейського фонду реагування на пандемію (RRF).

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзникам час думати про вищі за 2% ВВП витрати на оборону незалежно від "фактора Трампа".