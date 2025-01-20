Прем’єр Греції пропонує створити оборонний фонд ЄС

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс пропонує створити європейський оборонний фонд у розмірі щонайменше 100 млрд євро за зразком Європейського фонду реагування на пандемію (RRF).

Заяву очільника уряду Греції наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, створення такого фонду було б відповіддю на заклики до збільшення витрат на оборону в Європі.

"Нам потрібен невеликий, сфокусований європейський оборонний фонд, подібний до RRF, що фінансується за рахунок спільних європейських позик", – зазначив Міцотакіс у подкасті Table Briefings.

Реклама:

Він зауважив, що створення RRF було великим успіхом.

"Нам потрібно подивитися на те, що ми зробили, і подумати про наступний день. Оборона – ключовий пріоритет для всіх нас", – резюмував він.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзникам час думати про вищі за 2% ВВП витрати на оборону незалежно від "фактора Трампа".

А новообраний американський президент Дональд Трамп підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП.

13 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув вимоги Трампа, щоб Німеччина та інші союзники по НАТО збільшили витрати на оборону щонайменше до 5% від ВВП.