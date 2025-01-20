Макрон: Европа не может зависеть только от американского оружия

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил в понедельник, что миллиарды евро, которые налогоплательщики тратят на военные бюджеты Европы, не должны использоваться для покупки только американского оружия.

Заявление Макрона приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Французский президент призвал увеличивать инвестиции в отечественную оборонную промышленность.

"Когда мы говорим "давайте тратить больше на наши армии", во многих странах это слишком часто означает "покупать больше американского оружия", – сказал он.

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Франция, которая имеет большую оборонную промышленность, часто жалуется на то, что другие члены Европейского Союза решили покупать американское оружие вместо французских или европейских альтернатив.

Макрон заявил, что европейцы также должны упростить европейскую оборонную промышленность. По его словам, у Европы 47 различных промышленных платформ для военно-морской промышленности, тогда как в США их всего шесть.

Он призвал к большей совместной европейской разработке вооружений, даже без французских компаний во главе.

Макрон сказал, что Франция сейчас имеет "самую эффективную армию в Европе" и достигла целевого показателя военного бюджета НАТО в 2% ВВП, но не может почивать на лаврах в то время, когда США могут вывести войска из Европы.

Недавно премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать европейский оборонный фонд в размере не менее 100 млрд евро по образцу Европейского фонда реагирования на пандемию (RRF).

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзникам пора думать о расходах на оборону выше 2% ВВП независимо от "фактора Трампа".