Маск отреагировал на обвинения, что он показал нацистский салют

Миллиардер Илон Маск отреагировал на комментарии в сети, что якобы он сделал нацистское приветствие во время выступления на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своей речи Маск благодарил избирателей Трампа, после чего приложил руку к сердцу, а затем отбросил ее вверх. После этого в интернете появилось огромное количество комментариев, якобы Маск выполнил нацистское приветствие.

Маск на святкуванні інавгурації Трампа зробив жест схожий на нацистський "Sieg Heil"https://t.co/12z4Y0mbNX pic.twitter.com/DFUoLffJg9 Реклама: January 20, 2025

Маск, который в администрации Трампа будет отвечать за эффективность госаппарата, в своей соцсети Х (Twitter) написал, что ему очень надоели атаки в стиле "каждый является Гитлером". "Откровенно говоря, им нужны грязные трюки получше ", – написал Маск.

Frankly, they need better dirty tricks.



The "everyone is Hitler" attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0 – Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025

Некоторые пользователи в X встали на защиту Маска, утверждая, что он выразил "мое сердце с тобой", и критиковали посты, которые утверждали обратное.

Маск поддержал ультраправую "Альтернативу для Германии", антииммиграционную и антиисламскую партию, на предстоящих национальных выборах в этой стране.

В начале этого месяца он провел трансляцию с лидером партии на своей платформе Х.