Маск отреагировал на обвинения, что он показал нацистский салют

Миллиардер Илон Маск отреагировал на комментарии в сети, что якобы он сделал нацистское приветствие во время выступления на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своей речи Маск благодарил избирателей Трампа, после чего приложил руку к сердцу, а затем отбросил ее вверх. После этого в интернете появилось огромное количество комментариев, якобы Маск выполнил нацистское приветствие.

Маск, который в администрации Трампа будет отвечать за эффективность госаппарата, в своей соцсети Х (Twitter) написал, что ему очень надоели атаки в стиле "каждый является Гитлером". "Откровенно говоря, им нужны грязные трюки получше ", – написал Маск.

Frankly, they need better dirty tricks.



The "everyone is Hitler" attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0