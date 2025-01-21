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Маск отреагировал на обвинения, что он показал нацистский салют

Новости — Вторник, 21 января 2025, 09:06 — Кристина Бондарева

Миллиардер Илон Маск отреагировал на комментарии в сети, что якобы он сделал нацистское приветствие во время выступления на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своей речи Маск благодарил избирателей Трампа, после чего приложил руку к сердцу, а затем отбросил ее вверх. После этого в интернете появилось огромное количество комментариев, якобы Маск выполнил нацистское приветствие.

Маск, который в администрации Трампа будет отвечать за эффективность госаппарата, в своей соцсети Х (Twitter) написал, что ему очень надоели атаки в стиле "каждый является Гитлером". "Откровенно говоря, им нужны грязные трюки получше ", – написал Маск.

Некоторые пользователи в X встали на защиту Маска, утверждая, что он выразил "мое сердце с тобой", и критиковали посты, которые утверждали обратное.

Маск поддержал ультраправую "Альтернативу для Германии", антииммиграционную и антиисламскую партию, на предстоящих национальных выборах в этой стране.

В начале этого месяца он провел трансляцию с лидером партии на своей платформе Х.

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Трамп США
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