У Вільнюсі обговорюють шлях евакуації річкою на випадок війни
Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас заявив, що в разі війни чи стихійного лиха одним зі шляхів евакуації з литовської столиці може стати річка Няріс.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
За словами мера Вільнюса, він консультувався з армією та "фахівцями в цьому питанні" щодо пристосування річки для евакуації.
"Одним зі шляхів евакуації могла би бути Няріс, якби у нас була блокада наземної транспортної інфраструктури та якісь інші диверсійні елементи", – сказав Бенкунскас.
Він назвав перевагою річки те, що її "ні підірвати, ні заблокувати".
"Ми дуже серйозно розглядаємо, що це може бути одним із наших шляхів евакуації", – сказав він.
Однією з проблем є те, що пливучи вниз по річці в бік Каунаса, судну з більшою осадкою було б важко пройти шість вигинів ріки.
За його словами, Адміністрація внутрішніх водних шляхів повинна оцінити, що потрібно зробити, щоб зробити Няріс прохідною для "більш серйозних суден".
"Ці дослідження, наскільки я розумію, були зроблені, вони були проаналізовані, ці роботи були включені в кошторис, і гроші дійсно невеликі в контексті цілих оборонних проєктів, до 10 мільйонів євро", – сказав мер.
"Рекреація, туризм і всі інші речі також важливі, але у військовому контексті, з точки зору військової мобільності, ми маємо зовсім інше тло, саме тому ці роботи повинні бути зроблені якнайшвидше", – сказав він.
Нагадаємо, наступного року Литва планує витратити 12 млн євро на підготовку та покращення укриттів.
Загалом у Литві наразі налічується понад 6 тисяч об’єктів, які можуть слугувати укриттями.