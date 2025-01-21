У Вільнюсі обговорюють шлях евакуації річкою на випадок війни

Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас заявив, що в разі війни чи стихійного лиха одним зі шляхів евакуації з литовської столиці може стати річка Няріс.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За словами мера Вільнюса, він консультувався з армією та "фахівцями в цьому питанні" щодо пристосування річки для евакуації.

"Одним зі шляхів евакуації могла би бути Няріс, якби у нас була блокада наземної транспортної інфраструктури та якісь інші диверсійні елементи", – сказав Бенкунскас.

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Він назвав перевагою річки те, що її "ні підірвати, ні заблокувати".

"Ми дуже серйозно розглядаємо, що це може бути одним із наших шляхів евакуації", – сказав він.

Однією з проблем є те, що пливучи вниз по річці в бік Каунаса, судну з більшою осадкою було б важко пройти шість вигинів ріки.

За його словами, Адміністрація внутрішніх водних шляхів повинна оцінити, що потрібно зробити, щоб зробити Няріс прохідною для "більш серйозних суден".

"Ці дослідження, наскільки я розумію, були зроблені, вони були проаналізовані, ці роботи були включені в кошторис, і гроші дійсно невеликі в контексті цілих оборонних проєктів, до 10 мільйонів євро", – сказав мер.

"Рекреація, туризм і всі інші речі також важливі, але у військовому контексті, з точки зору військової мобільності, ми маємо зовсім інше тло, саме тому ці роботи повинні бути зроблені якнайшвидше", – сказав він.

Нагадаємо, наступного року Литва планує витратити 12 млн євро на підготовку та покращення укриттів.

Загалом у Литві наразі налічується понад 6 тисяч об’єктів, які можуть слугувати укриттями.