Президент Еврокомиссии предостерегла от "тарифных войн на истощение"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила во вторник, 21 января, о риске "глобальной гонки на истощение" с использованием экономических инструментов, таких как санкции, экспортный контроль и тарифы.

Об этом она сказала во время выступления на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе, пишет "Европейская правда".

На следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа, президент Еврокомиссии заявила, что кооперативный мировой порядок, который представляли себе 25 лет назад, не стал реальностью, а вместо этого мир вступил "в новую эру жесткой геостратегической конкуренции".

"Крупнейшие экономики мира соревнуются за доступ к сырью, новым технологиям и глобальным торговым путям. От искусственного интеллекта до чистых технологий, от квантовых до космических, от Арктики до Южно-Китайского моря – гонка продолжается", – отметила она.

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Поэтому, по мнению фон дер Ляйен, по мере того, как эта конкуренция усиливается, будет наблюдаться "частое использование экономических инструментов, таких как санкции, экспортный контроль и тарифы, которые предназначены для защиты экономической и национальной безопасности".

Но, по ее словам, инновации не должны быть подавлены.

"В этом духе мы должны работать вместе, чтобы избежать глобальной гонки на истощение. Потому что разрыв связей в мировой экономике не отвечает ничьим интересам. Наоборот, нам нужно модернизировать правила, чтобы сохранить нашу способность приносить взаимную выгоду нашим гражданам", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Как известно, в понедельник, 20 января, Трамп заявил, что хочет исправить дефицит торгового баланса США с Европейским Союзом или с помощью тарифов, или путем увеличения экспорта энергоносителей.

Новый американский президент стремится активизировать развитие американской энергетики, объявив чрезвычайное положение в энергетике и отменив запрет на аренду морских нефтегазовых месторождений, который фактически заблокировал бурение в большинстве прибрежных вод США.

Он также отменил запрет администрации Байдена на утверждение новых заводов по экспорту сжиженного природного газа.

Посол ЕС в США Йовита Нелюпшене заявила, что Брюссель "постарается сосредоточиться на позитивных вещах" после того, как Трамп принял присягу президента.