Обвинуваченого у замаху на Фіцо переведуть у в'язницю з психлікарні
Новини — Вівторок, 21 січня 2025, 13:15 —
У Словаччині у вівторок, 21 січня, відбулися слухання у справі Юрая Цинтули, якого звинувачують у нападі на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо – суд визнав його стан стабільним та розпорядився перевести до в’язниці.
Про це пише Aktuality, передає "Європейська правда".
Як зазначається, після рішення суду Цинтула більше не залишатиметься в психіатричному відділенні, а буде переведений до звичайної в'язниці. Обвинувачений сам подав клопотання про таку зміну умов утримання.
Під час слухання були присутні свідки-експерти у галузі психіатрії та психології, а також обвинувачений.
Нагадаємо, 15 травня у Словаччині скоїли замах на Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.
Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.
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