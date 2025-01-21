Обвинуваченого у замаху на Фіцо переведуть у в'язницю з психлікарні

У Словаччині у вівторок, 21 січня, відбулися слухання у справі Юрая Цинтули, якого звинувачують у нападі на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо – суд визнав його стан стабільним та розпорядився перевести до в’язниці.

Про це пише Aktuality, передає "Європейська правда".

Як зазначається, після рішення суду Цинтула більше не залишатиметься в психіатричному відділенні, а буде переведений до звичайної в'язниці. Обвинувачений сам подав клопотання про таку зміну умов утримання.

Фото: Aktuality

Під час слухання були присутні свідки-експерти у галузі психіатрії та психології, а також обвинувачений.

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Нагадаємо, 15 травня у Словаччині скоїли замах на Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

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