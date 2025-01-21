Обвиняемого в покушении на Фицо переведут в тюрьму из психбольницы
Новости — Вторник, 21 января 2025, 13:15 —
В Словакии во вторник, 21 января, состоялись слушания по делу Юрая Цинтулы, которого обвиняют в нападении на премьер-министра страны Роберта Фицо – суд признал его состояние стабильным и распорядился перевести в тюрьму.
Об этом пишет Aktuality, передает "Европейская правда".
Как отмечается, после решения суда Цинтула больше не будет оставаться в психиатрическом отделении, а будет переведен в обычную тюрьму. Обвиняемый сам подал ходатайство о таком изменении условий содержания.
Во время слушания присутствовали свидетели-эксперты в области психиатрии и психологии, а также обвиняемый.
Напомним, 15 мая в Словакии совершили покушение на Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.
Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.
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