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У Швейцарії низка муніципалітетів і банків зазнали кібератаки, ймовірно, російських хакерів

Новини — Вівторок, 21 січня 2025, 14:00 — Марія Ємець

У Швейцарії повідомляють про кібератаку на сайти декількох муніципалітетів та банків, що збіглася у часі з початком Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Про це повідомляє SwissInfo, пише "Європейська правда". 

Кібератаки зафіксували у кантонах Цюрих і Во, а також трьох муніципалітетах кантону Люцерн. Місцевий портал Bluewin.ch пише, що йшлося про атаки типу DDoS і їх пов’язують із російською хакерською групою NoName.

У Національному центрі кібербезпеки прокоментували, що очікували чогось подібного під час подій Всесвітнього економічного форуму. 

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Ця ж сама група атакувала декілька сайтів федерального уряду у червні 2023 року. 

У Чехії за 2024 рік зафіксували рекордну кількість кіберінцидентів, більшість атак були здійснені російськомовними хакерами.

У Бельгії минулого тижня почався розгляд справи за звинуваченням двох громадян Росії у кіберзлочинах.

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Швейцарія кібербезпека
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