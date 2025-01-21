Естонія посилює охорону об'єктів інфраструктури перед від’єднанням від енергосистеми РФ

Естонія залучить сили добровольчого воєнізованого формування Кайтселійт до охорони об’єктів інфраструктури напередодні запланованого на наступний місяць від’єднання від енергосистеми, спільної з Росією і Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю ERR заявив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

Раніше було вирішено залучити до охорони цих об'єктів співробітників Департаменту поліції та прикордонної охорони.

Ляенеметс зазначив, що в момент десинхронізації енергосистема Естонії буде найбільш вразливою.

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"Ми виконали багато різних підготовчих заходів, але ніколи не знаєш. Логіка МВС у тому, що краще бути готовим, тоді точно нічого не трапиться", – сказав міністр, додавши, що для залучення Кайтселійта буде потрібна згода уряду і президента.

Він не уточнив, як довго знадобиться охорона об'єктів, але цей період буде в будь-якому разі довшим за два-три дні.

Після синхронізації енергосистеми Естонії з континентальною Європою буде проведено повторне оцінювання ситуації, унаслідок чого для деяких об'єктів статус об'єктів, що тимчасово охороняються, можуть змінити на постійний.

Раніше Литва посилила охорону лінії електропередачі з Польщею напередодні від’єднання від енергосистеми, спільної з Росією і Білоруссю.

Нагадаємо, у липні міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025 року.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.