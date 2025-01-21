Эстония усиливает охрану объектов инфраструктуры перед отсоединением от энергосистемы РФ

Эстония привлечет силы добровольческого военизированного формирования Кайтселийт к охране объектов инфраструктуры в преддверии запланированного на следующий месяц отсоединения от энергосистемы, общей с Россией и Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью ERR заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Ранее было решено привлечь к охране этих объектов сотрудников Департамента полиции и пограничной охраны.

Ляэнеметс отметил, что в момент десинхронизации энергосистема Эстонии будет наиболее уязвимой.

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"Мы выполнили много различных подготовительных мероприятий, но никогда не знаешь. Логика МВД в том, что лучше быть готовым, тогда точно ничего не случится", – сказал министр, добавив, что для привлечения Кайтселийта потребуется согласие правительства и президента.

Он не уточнил, как долго понадобится охрана объектов, но этот период будет в любом случае дольше двух-трех дней.

После синхронизации энергосистемы Эстонии с континентальной Европой будет проведена повторная оценка ситуации, в результате чего для некоторых объектов статус временно охраняемых объектов может быть изменен на постоянный.

Ранее Литва усилила охрану линии электропередачи с Польшей накануне отсоединения от энергосистемы, общей с Россией и Беларусью.

Напомним, в июле министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.