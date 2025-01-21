В Турции прошли первые аресты из-за пожара на горнолыжном курорте с 66 жертвами

В Турции арестовали четырех человек в рамках расследования масштабного пожара на горнолыжном курорте, жертвами которого, по последним данным, стали 66 человек.

Об этом заявил турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч, которого цитирует Hürriyet, сообщает "Европейская правда".

По его словам, среди задержанных – владелец отеля, в котором вспыхнул пожар.

"Продолжаются экспертизы экспертной комиссии по причине пожара и расследование для определения виновных. Каждый этап расследования проводится с особой тщательностью и деликатностью", – отметил министр.

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Как сообщалось, пожар начался среди ночи в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center. По последним данным, в результате пожара погибли 66 человек, пострадал 51 человек.