Орбан приехал к премьеру Словакии, чьему правительству грозит распад

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан приехал в Братиславу для встречи со словацким визави Робертом Фицо во вторник, 21 января – в тот же день, когда в парламенте страны рассматривают вопрос о вотуме недоверия его правительству.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Фицо встретился с Орбаном вскоре после того, как покинул зал парламента Словакии, где оппозиция пытается объявить недоверие его коалиционному правительству.

На совместной пресс-конференции премьер Словакии заявил, что "Европейский Союз стоит перед большими изменениями", и анонсировал намерения закрепить существование двух полов и запрет усыновления однополыми парами в конституции.

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Он также повторил заявление о том, что словацкая оппозиция готовится к "Майдану" и захвату правительственных зданий.

Орбан и Фицо, как ожидается, вместе отправятся в Давос, где проходит Всемирный экономический форум, позже во вторник.

Как сообщалось, парламент Словакии по инициативе оппозиции 21 января рассматривает вопрос об объявлении вотума недоверия правительству. После открытой вступительной части заседание проходит в закрытом режиме.

Лидер крупнейшей словацкой оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка считает реальным объявление правительству Роберта Фицо вотума недоверия.

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