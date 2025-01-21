У Латвії пропонують заборонити росіянам і білорусам купувати нерухомість

У Латвії парламентська фракція "Нової Єдності" подала на розгляд до Сейму законопроєкт, що обмежує угоди, які загрожують національній безпеці; це передбачає заборону на придбання нерухомості громадянам Росії та Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Мета законопроєкту – не допустити шкідливої та небезпечної з погляду державних інтересів діяльності, а також не дозволити обходити санкції.

Проєкт закону стосується як безпосередньо громадян країн-агресорів, так і юридичних утворень, створених у Росії та Білорусі, а також тих, чиї реальні бенефіціари – громадяни цих держав.

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Обмеження не поширюватимуться на тих осіб, які набули статусу постійного жителя Європейського союзу або дозвіл на постійне перебування в Латвії відповідно до вимог Закону "Про імміграцію".

Законопроєкт було розроблено у співпраці з Міністерством юстиції та Міністерством закордонних справ.

"В умовах гібридної війни, щоб захистити демократичну правову державу і зміцнити безпеку нашої країни, необхідно включити в правове регулювання потрібні інструменти. Ми діємо превентивно, щоб унеможливити будь-які можливості втручання Росії та Білорусі в наші внутрішні справи", – пояснила парламентський секретар Міністерства юстиції Лаума Паегкална.

Раніше стало відомо, що у Латвії готують зміни до законодавства, за якими громадяни Росії та Білорусі не зможуть обіймати керівні та інші посади у критичній інфраструктурі, що передбачають доступ до чутливої інформації.

А в Естонії ініціювали законопроєкт про закриття кордону з Росією.