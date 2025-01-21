В Латвии предлагают запретить россиянам и белорусам покупать недвижимость

В Латвии парламентская фракция "Нового Единства" подала на рассмотрение в Сейм законопроект, ограничивающий сделки, которые угрожают национальной безопасности; это предусматривает запрет на приобретение недвижимости гражданам России и Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Цель законопроекта – не допустить вредной и опасной с точки зрения государственных интересов деятельности, а также не позволить обходить санкции.

Проект закона касается как непосредственно граждан стран-агрессоров, так и юридических образований, созданных в России и Беларуси, а также тех, чьи реальные бенефициары – граждане этих государств.

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Ограничения не будут распространяться на тех лиц, которые получили статус постоянного жителя Европейского союза или разрешение на постоянное пребывание в Латвии в соответствии с требованиями Закона "Об иммиграции".

Законопроект был разработан в сотрудничестве с Министерством юстиции и Министерством иностранных дел.

"В условиях гибридной войны, чтобы защитить демократическое правовое государство и укрепить безопасность нашей страны, необходимо включить в правовое регулирование нужные инструменты. Мы действуем превентивно, чтобы исключить любые возможности вмешательства России и Беларуси в наши внутренние дела", – пояснила парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паегкална.

Ранее стало известно, что в Латвии готовят изменения в законодательство, по которым граждане России и Беларуси не смогут занимать руководящие и другие должности в критической инфраструктуре, предусматривающие доступ к чувствительной информации.

А в Эстонии инициировали законопроект о закрытии границы с Россией.