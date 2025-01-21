Міністр оборони Італії: немає простого вирішення війни в Україні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що простого вирішення війни РФ проти України не існує.

Про це він сказав під час слухань у Сенаті щодо продовження військової допомоги Україні до 31 грудня 2025 року, його цитує ANSA, повідомляє "Європейська правда".

Крозетто в ході виступу наголосив на необхідності продовжувати надавати підтримку Україні, щоб створити необхідні умови для припинення вогню.

"Простого або негайного рішення не з'явилося. Спостерігається значне збільшення кількості російських атак, які невибірково вражають військові та цивільні цілі в Україні", – сказав очільник італійського оборонного відомства.

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За його словами, італійський уряд думає про те, "щоб продовжувати надавати підтримку Україні, щоб, нарешті, створити умови для припинення вогню і відкрити необхідну дипломатичну дискусію для досягнення тривалого миру".

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон застеріг, що повномасштабна війна Росії проти України не закінчиться "завтра або післязавтра", незважаючи на обіцянки президента США Дональда Трампа швидко її завершити.

Сам Трамп у перший день свого другого терміну на посаді президента США заявив, що президент України готовий укласти угоду та відзначив, що Росія зіштовхнулась з великими проблемами, які мали би спонукати Владіміра Путіна до перемовин.