Министр обороны Италии: нет просто решения войны в Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что простого решения войны РФ против Украины не существует.

Об этом он сказал во время слушаний в Сенате о продлении военной помощи Украине до 31 декабря 2025 года, его цитирует ANSA, сообщает "Европейская правда".

Крозетто в ходе выступления отметил необходимость продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы создать необходимые условия для прекращения огня.

"Простого или немедленного решения не появилось. Наблюдается значительное увеличение количества российских атак, которые неизбирательно поражают военные и гражданские цели в Украине", – сказал глава итальянского оборонного ведомства.

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По его словам, итальянское правительство думает о том, "чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы, наконец, создать условия для прекращения огня и открыть необходимую дипломатическую дискуссию для достижения длительного мира".

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег, что полномасштабная война России против Украины не закончится "завтра или послезавтра", несмотря на обещания президента США Дональда Трампа быстро ее завершить.

Сам Трамп в первый день своего второго срока на посту президента США заявил, что президент Украины готов заключить соглашение и отметил, что Россия столкнулась с большими проблемами, которые должны были бы побудить Владимира Путина к переговорам.