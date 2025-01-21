Politico: Німеччина хоче посилити боротьбу ЄС із гібридними загрозами Росії

Німеччина закликає країни Європейського Союзу до більш рішучих дій щодо гібридних загроз з боку Росії, зокрема шляхом розширення санкційного режиму ЄС.

Про це йдеться в документі, з яким ознайомилось видання Politico, пише "Європейська правда".

Пропозиції Німеччини стосовно протидії гібридним загрозам Росії викладені в документі, яке МЗС країни поширило серед інших держав Євросоюзу "з метою прокласти шлях до скоординованих заходів", пише Politico.

Згідно з документом, Берлін пропонує ЄС запровадити нові санкції проти "тіньового флоту" Росії, а також обмежити час акредитації та свободу пересування для власників російських дипломатичних паспортів.

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Крім того, щоб допомогти запобігти більшій кількості гібридних атак у майбутньому, МЗС Німеччини хоче посилити співпрацю з приватними компаніями, проводячи регулярні стрес-тести для критичної інфраструктури, йдеться в пропозиціях.

Німеччина також сподівається, що ЄС зможе розробити більш проактивну стратегію реагування на гібридні загрози з боку Москви – наприклад ухваливши заходи з розсекречення певної розвідувальної інформації.

Після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Росія посилила свою кампанію гібридних атак – підпалів, кібер– та інформаційних кампаній і диверсій – по всій Європі.

Серед останніх прикладів – ймовірне перерізання підводних газопроводів і кабелів звʼязку у Балтійському морі, яке міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав диверсією.

Також Пісторіус попереджав, що загроза гібридних атак РФ проти західних країн в Балтійському морі зберігається постійно.