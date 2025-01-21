Politico: Германия хочет усилить борьбу ЕС с гибридными угрозами России

Германия призывает страны Европейского Союза к более решительным действиям в отношении гибридных угроз со стороны России, в частности путем расширения санкционного режима ЕС.

Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось издание Politico, пишет "Европейская правда".

Предложения Германии по противодействию гибридным угрозам России изложены в документе, который МИД страны распространил среди других государств Евросоюза "с целью проложить путь к скоординированным мерам", пишет Politico.

Согласно документу, Берлин предлагает ЕС ввести новые санкции против "теневого флота" России, а также ограничить время аккредитации и свободу передвижения для владельцев российских дипломатических паспортов.

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Кроме того, чтобы помочь предотвратить большее количество гибридных атак в будущем, МИД Германии хочет усилить сотрудничество с частными компаниями, проводя регулярные стресс-тесты для критической инфраструктуры, говорится в предложениях.

Германия также надеется, что ЕС сможет разработать более проактивную стратегию реагирования на гибридные угрозы со стороны Москвы – например, приняв меры по рассекречиванию определенной разведывательной информации.

После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия усилила свою кампанию гибридных атак – поджогов, кибер– и информационных кампаний и диверсий – по всей Европе.

Среди последних примеров – вероятное перерезание подводных газопроводов и кабелей связи в Балтийском море, которое министр обороны Германии Борис Писториус назвал диверсией.

Также Писториус предупреждал, что угроза гибридных атак РФ против западных стран в Балтийском море сохраняется постоянно.