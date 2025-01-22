Британський генерал: щойно в Україні стихне зброя, Росія почне військове відновлення

Припинення вогню в Україні дозволить Кремлю відновити свої збройні сили і вступити у змову з "новою віссю агресорів", вважає британський генерал-лейтенант Майк Елвісс.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на Міжнародній конференції з бронетехніки у Фарнборо, його цитує The Times.

Майк Елвісс, командувач польової армії, попередив, що після припинення бойових дій розпочнеться гонка за відновленням бронетанкових сил з метою підготовки до наступної війни.

"Безсумнівно те, що як тільки в Україні замовкнуть гармати, відбудеться російське відродження, відновлення і ще більша змова з новою віссю агресорів. Перегони за переорієнтацію і відновлення звичайних засобів стримування в епоху стратегічної конфронтації", – сказав Елвісс.

Реклама:

Він пояснив, що під "звичайним стримуванням" має на увазі бронетанкові сили.

Військові вважають частиною "осі агресорів" Китай, Іран і Північну Корею, які працюють разом з Росією над дестабілізацією Заходу.

Високопоставлені офіцери Міністерства оборони Британії вважають, що як тільки президент США Дональд Трамп укладе мирну угоду, між Росією і Заходом почнеться гонка за підготовку своїх армій до наступного конфлікту.

Існує також думка, що Росія буде набагато сильнішою у потенційному наступному конфлікті, оскільки її військові постійно адаптуються до ведення бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо поточна фаза війни завершиться без надійних гарантій безпеки для України, новий напад Росії буде набагато небезпечнішим і буде загрожувати усім країнам, які колись входили до радянської "сфери впливу".

Зеленський закликав держави Заходу не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик нового президента США Дональда Трампа збільшувати витрати союзників у НАТО на оборону до 5% ВВП.