Прекращение огня в Украине позволит Кремлю восстановить свои вооруженные силы и вступить в сговор с "новой осью агрессоров", считает британский генерал-лейтенант Майк Элвисс.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на Международной конференции по бронетехнике в Фарнборо, его цитирует The Times.

Майк Элвисс, командующий полевой армии, предупредил, что после прекращения боевых действий начнется гонка за восстановлением бронетанковых сил с целью подготовки к следующей войне.

"Несомненно, что как только в Украине замолкнут пушки, произойдет российское возрождение, восстановление и еще больший сговор с новой осью агрессоров. Гонка за переориентацию и восстановление обычных средств сдерживания в эпоху стратегической конфронтации", – сказал Элвисс.

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Он пояснил, что под "обычным сдерживанием" подразумевает бронетанковые силы.

Военные считают частью "оси агрессоров" Китай, Иран и Северную Корею, которые работают вместе с Россией над дестабилизацией Запада.

Высокопоставленные офицеры Министерства обороны Британии считают, что как только президент США Дональд Трамп заключит мирное соглашение, между Россией и Западом начнется гонка за подготовку своих армий к следующему конфликту.

Существует также мнение, что Россия будет намного сильнее в потенциальном следующем конфликте, поскольку ее военные постоянно адаптируются к ведению боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если текущая фаза войны завершится без надежных гарантий безопасности для Украины, новое нападение России будет гораздо опаснее и будет угрожать всем странам, которые когда-то входили в советскую "сферу влияния".

Зеленский призвал государства Запада не экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв нового президента США Дональда Трампа увеличивать расходы союзников в НАТО на оборону до 5% ВВП.