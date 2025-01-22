Румунський міністр взявся критикувати Зелений курс ЄС і пропонує брати приклад з Трампа

Румунський міністр енергетики анонсував звіт про негативні наслідки Європейського зеленого курсу на енергетичний сектор країни та вважає, що Європі слід взяти за приклад підхід нового президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє News.ro, пише "Європейська правда", про це заявив міністр енергетики Себастьян Бурдужа.

Міністр у своїх соцмережах оголосив, що готує детальну доповідь про негативний вплив політики Європейського зеленого курсу на енергетичний сектор. За його словами, Румунія має "усе необхідне" для того, щоб бути енергетичним регіональним лідером, але на заваді стоять надмірна бюрократія та Зелений курс, які буцімто ігнорують реальний стан справ.

Міністр заявив, що Європі потрібен не Зелений курс, а "розумний курс", і наполягає, що політика ЄС для "озеленення" економіки, попри добрі наміри, перетворює економіки європейських країн на "жертв бюрократії" і її принципи не адаптовані до реального життя. На його думку, ЄС потрібно провести дебати щодо того, чи продовжувати і як цю політику у наступні роки.

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"У доповіді Маріо Драгі прямо йдеться… що ЄС, який у 2024 році виробляв лише 3% світового видобутку вугілля та продукував менше 5% глобальних викидів вуглекислого газу, застосовує до себе найжорсткішу екологічну політику… Це не шлях до процвітання.

Президент Трамп вчора продемонстрував усьому світу, що демократії сильні лише тоді, коли у них сильна економіка. А що робить економіку сильною? Вона виробляє надійну, доступну, достатню енергію. Енергію, завдяки якій працюють заводи, ціни невисокі, у всіх родин достатньо їжі на столі", – заявив Бурдужа.

На його думку, Румунія має "набратися сміливості сказати все так, як є".

"Європейці заслуговують на те, щоб платити за енергію менше, і ми можемо запропонувати рішення. Все просто: масштабне виробництво енергії означає низькі ціни, низькі ціни – це дешевші товари і послуги у ЄС, що означає кращу якість життя для кожного румуна і кожного європейця, більш високі заробітні плати і краща європейська конкурентоздатність. Це просте рівняння, з яким має погодитись Єврокомісія", – заявив він.

Нагадаємо, Трамп серед перших своїх президентських рішень з поверненням до Білого дому наказав вийти з Паризької кліматичної угоди.

Також він оголосив національну надзвичайну ситуацію в енергетиці – вперше в історії США, – що може розблокувати нові повноваження для призупинення дії певних екологічних правил.

Він розпочав скасування нормативів епохи Байдена щодо забруднення вихлопних труб легкових автомобілів і легких вантажівок, які заохочували автовиробників виробляти більше електромобілів, скасував норми енергоефективності для посудомийних машин, душових насадок і газових плит, відкрив дику природу Аляски для більшого буріння нафтових і газових свердловин.

У Німеччині вважають, що країна має залишатися на шляху "зеленої" енергетики, попри дії Трампа.