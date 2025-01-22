Румынский министр взялся критиковать Зеленый курс ЕС и предлагает брать пример с Трампа

Румынский министр энергетики анонсировал отчет о негативных последствиях Европейского зеленого курса на энергетический сектор страны и считает, что Европе следует взять пример с подхода нового президента США Дональда Трампа.

Как сообщает News.ro, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр энергетики Себастьян Бурдужа.

Министр в своих соцсетях объявил, что готовит подробный доклад о негативном влиянии политики Европейского зеленого курса на энергетический сектор. По его словам, Румыния имеет "все необходимое" для того, чтобы быть энергетическим региональным лидером, но на пути стоят чрезмерная бюрократия и Зеленый курс, которые якобы игнорируют реальное положение дел.

Министр заявил, что Европе нужен не Зеленый курс, а "разумный курс", и настаивает, что политика ЕС для "озеленения" экономики, несмотря на добрые намерения, превращает экономики европейских стран в "жертв бюрократии", и ее принципы не адаптированы к реальной жизни. По его мнению, ЕС нужно провести дебаты о том, продолжать ли и как эту политику в последующие годы.

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"В докладе Марио Драги прямо говорится... что ЕС, который в 2024 году производил лишь 3% мировой добычи угля и производил менее 5% глобальных выбросов углекислого газа, применяет к себе самую жесткую экологическую политику... Это не путь к процветанию.

Президент Трамп вчера продемонстрировал всему миру, что демократии сильны только тогда, когда у них сильная экономика. А что делает экономику сильной? Она производит надежную, доступную, достаточную энергию. Энергию, благодаря которой работают заводы, цены невысокие, у всех семей достаточно еды на столе", – заявил Бурдужа.

По его мнению, Румыния должна "набраться смелости сказать все так, как есть".

"Европейцы заслуживают того, чтобы платить за энергию меньше, и мы можем предложить решение. Все просто: масштабное производство энергии означает низкие цены, низкие цены – это более дешевые товары и услуги в ЕС, что означает лучшее качество жизни для каждого румына и каждого европейца, более высокие заработные платы и лучшая европейская конкурентоспособность. Это простое уравнение, с которым должна согласиться Еврокомиссия", – заявил он.

Напомним, Трамп среди первых своих президентских решений с возвращением в Белый дом приказал выйти из Парижского климатического соглашения.

Также он объявил национальную чрезвычайную ситуацию в энергетике – впервые в истории США, – что может разблокировать новые полномочия для приостановления действия определенных экологических правил.

Он начал отмену нормативов эпохи Байдена по загрязнению выхлопных труб легковых автомобилей и легких грузовиков, которые поощряли автопроизводителей производить больше электромобилей, отменил нормы энергоэффективности для посудомоечных машин, душевых насадок и газовых плит, открыл дикую природу Аляски для большего бурения нефтяных и газовых скважин.

В Германии считают, что страна должна оставаться на пути "зеленой" энергетики, несмотря на действия Трампа.