В уряді Чехії відреагували на наміри опозиції згорнути "снарядну ініціативу" для України 

Міністри уряду Чехії розкритикували намір голови так званого тіньового уряду найбільшої опозиційної партії ANO Карела Гавлічека згорнути "снарядну ініціативу" підтримки України у разі приходу до влади.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Novinky.

Члени чинного уряду розкритикували заяву Гавлічека з обіцянкою не продовжувати "снарядну ініціативу" для України у разі приходу ANO до влади.

Прем’єр Петр Фіала одразу відреагував дописом із прикладами, чому політиків ANO складно не вважати проросійськими.

Реклама:

Міністерка оборони Яна Чернохова заявила, що підтримка України за тих обставин, що склалися, є моральним обов’язком.

"Гинуть невинні люди, і все це через агресію Путіна і його імперські амбіції. Ми чудово знаємо, до чого призводила політика замирення агресора", – наголосила вона.

Міністр закордонних справ Ян Ліпавський порівняв заяву Гавлічека з пропозицією вимкнути кисень пацієнту у реанімації.

"Дует Бабіша і Гавлічека неодноразово продемонстрував, що вони не готові мати справу зі складною безпековою ситуацією нашого часу. Крім того, "снарядна ініціатива" має позитивний вплив на нашу економіку. Переконаний, що ця унікальна ініціатива нашого уряду збережеться", – сказав він.

Нагадаємо, йдеться про ініційовану Чехією ініціативу пошуку та закупівлі у третіх країнах артилерійських боєприпасів для України.

Глава МЗС Андрій Сибіга розповів "ЄвроПравді", що в Україну вже доставили 80% обіцяних у межах чеської ініціативи боєприпасів.

Більше про ініціативу читайте в статті "Європейської правди".