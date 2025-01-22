В правительстве Чехии отреагировали на обещания оппозиции отменить "снарядную инициативу"

Министры правительства Чехии раскритиковали намерение главы так называемого теневого правительства крупнейшей оппозиционной партии ANO Карела Гавличека свернуть "снарядную инициативу" поддержки Украины в случае прихода к власти.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Novinky.

Члены действующего правительства раскритиковали заявление Гавличека с обещанием не продолжать "снарядную инициативу" для Украины в случае прихода ANO к власти.

Премьер Петр Фиала сразу отреагировал сообщением с примерами, почему политиков ANO сложно не воспринимать как пророссийских.

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Министр обороны Яна Чернохова заявила, что поддержка Украины в сложившихся обстоятельствах является моральным долгом.

"Гибнут невинные люди, и все это из-за агрессии Путина и его имперских амбиций. Мы прекрасно знаем, к чему приводила политика примирения агрессора", – подчеркнула она.

Министр иностранных дел Ян Липавский сравнил заявление Гавличека с предложением отключить кислород пациенту в реанимации.

"Дуэт Бабиша и Гавличека неоднократно продемонстрировал, что они не готовы иметь дело со сложной ситуацией безопасности нашего времени. Кроме того, "снарядная инициатива" имеет положительное влияние на нашу экономику. Убежден, что эта уникальная инициатива нашего правительства сохранится", – сказал он.

Напомним, речь идет об инициированной Чехией инициативе поиска и закупки в третьих странах артиллерийских боеприпасов для Украины.

Глава МИД Андрей Сибига рассказал "ЕвроПравде", что в Украину уже доставили 80% обещанных в рамках чешской инициативы боеприпасов.

Больше об инициативе читайте в статье "Европейской правды".