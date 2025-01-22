В Латвии предлагают установить требование для таксистов-украинцев знать государственный язык

Депутат Сейма Латвии Эдвинс Шноре, представляющий оппозиционное Национальное объединение, подал поправку к Закону "О поддержке гражданских жителей Украины", которая предусматривает, что к украинцам, желающим зарегистрироваться как водители такси, нужно в дальнейшем выдвигать требования по владению латышским языком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Сейчас закон при регистрации украинских граждан в реестре водителей такси Автотранспортной дирекции такого требования не предусматривает.

Шноре также предлагает внести изменения, согласно которым работодатели смогут нанимать граждан Украины без знаний государственного языка на работу, если они находятся в Латвии менее трех лет.

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При этом, как отметил депутат, такая работа может предоставляться до тех пор, пока незнание языка не мешает выполнению обязанностей.

Сейчас закон предусматривает, что работодатели могут принимать на работу украинских граждан без знаний государственного языка, если это не мешает выполнению обязанностей.

Ранее сообщалось, как министр иностранных дел Латвии Байба Браже пожаловалась компании Bolt на водителя, который общался только на русском языке – в компании заявили, что он "не знал латышского, потому что из Украины".

В начале 2024 года получила огласку история о жалобах на девушку из Украины, которая устроилась на работу в пиццерии, из-за недостаточного владения латышским.