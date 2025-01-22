У Польщі гарантують безпеку гостям з Ізраїлю на тлі ордера МКС проти Нетаньягу

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський запевнив, що Варшава гарантує безпеку всім ізраїльтянам, які приїдуть на відзначення 80-ї річниці визволення нацистського табору Аушвіц-Біркенау.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Juedische Allgemeine, повідомляє "Європейська правда".

Бартошевський наголосив, що насамперед запрошення до Польщі стосується останніх в'язнів Аушвіца-Біркенау, які вижили та вже в похилому віці.

"На жаль, для багатьох з них, через їхній вік, це може бути останній раз, коли вони зможуть взяти участь у такій церемонії", – підкреслив польський дипломат.

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Заступник глави МЗС Польщі водночас відмовився коментувати можливий приїзд ізраїльського премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу, на якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт (який Варшава має виконати).

"Це справа ізраїльського уряду, кого він хоче відправити. Але ми гарантуємо, що той, хто приїде з Ізраїлю, буде в безпеці в Польщі. Саме таке рішення ухвалив польський уряд два тижні тому", – нагадав Бартошевський.

Ідеться про постанову, в якій уряд Польщі заявив, що забезпечить вільну і безпечну участь найвищих представників Ізраїлю у відзначенні 80-ї річниці визволення табору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Беньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта за "воєнні злочини та злочини проти людяності" в Газі.

Польща як держава – учасниця Римського статуту МКС зобовʼязана заарештувати Нетаньягу, якщо він приїде до країни.

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