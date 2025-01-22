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В Польше гарантируют безопасность гостям из Израиля на фоне ордера МУС против Нетаньяху

Новости — Среда, 22 января 2025, 16:12 — Олег Павлюк

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заверил, что Варшава гарантирует безопасность всем израильтянам, которые приедут на празднование 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Juedische Allgemeine, сообщает "Европейская правда".

Бартошевский отметил, что прежде всего приглашение в Польшу касается последних выживших узников Аушвица-Биркенау, которые уже в преклонном возрасте.

"К сожалению, для многих из них, из-за их возраста, это может быть последний раз, когда они смогут принять участие в такой церемонии", – подчеркнул польский дипломат.

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Заместитель главы МИД Польши в то же время отказался комментировать возможный приезд израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, на которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест (который Варшава должна выполнить).

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"Это дело израильского правительства, кого оно хочет отправить. Но мы гарантируем, что тот, кто приедет из Израиля, будет в безопасности в Польше. Именно такое решение приняло польское правительство две недели назад", – напомнил Бартошевский.

Речь идет о постановлении, в котором правительство Польши заявило, что обеспечит свободное и безопасное участие высших представителей Израиля в праздновании 80-й годовщины освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Напомним, в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за "военные преступления и преступления против человечности" в Газе.

Польша как государство – участник Римского статута МУС обязана арестовать Нетаньяху, если он приедет в страну.

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