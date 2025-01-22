В Польше гарантируют безопасность гостям из Израиля на фоне ордера МУС против Нетаньяху

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заверил, что Варшава гарантирует безопасность всем израильтянам, которые приедут на празднование 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Juedische Allgemeine, сообщает "Европейская правда".

Бартошевский отметил, что прежде всего приглашение в Польшу касается последних выживших узников Аушвица-Биркенау, которые уже в преклонном возрасте.

"К сожалению, для многих из них, из-за их возраста, это может быть последний раз, когда они смогут принять участие в такой церемонии", – подчеркнул польский дипломат.

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Заместитель главы МИД Польши в то же время отказался комментировать возможный приезд израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, на которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест (который Варшава должна выполнить).

"Это дело израильского правительства, кого оно хочет отправить. Но мы гарантируем, что тот, кто приедет из Израиля, будет в безопасности в Польше. Именно такое решение приняло польское правительство две недели назад", – напомнил Бартошевский.

Речь идет о постановлении, в котором правительство Польши заявило, что обеспечит свободное и безопасное участие высших представителей Израиля в праздновании 80-й годовщины освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Напомним, в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за "военные преступления и преступления против человечности" в Газе.

Польша как государство – участник Римского статута МУС обязана арестовать Нетаньяху, если он приедет в страну.

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