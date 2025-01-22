Рада з нацбезпеки Латвії обговорить інцидент з невідомими дронами над аеропортом Риги

Інцидент з появою невідомих дронів над територією Ризького аеропорту обговорюватимуть на засіданні Ради з національної безпеки Латвії 29 січня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Латвії Едгардс Рінкевичс, якого цитує Delfi.

За його словами, такі інциденти є тестами на стійкість до гібридних атак, які виявляють "наші слабкі місця і упущення".

Латвійський президент також розповів, що його шокувало "перекладання відповідальності" за те, що сталося, з чого він зробив висновок, що аеропорт "Рига" не поліпшив можливості радарного виявлення.

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"З високих трибун ми говоримо про гібридну війну, а Державна поліція стверджує, що вона не відповідає за цю ситуацію, Агентство цивільної авіації заявляє, що це теж не їхня відповідальність, аеропорт також не несе відповідальності", – підкреслив Рінкевичс.

Він додав, що на засіданні Ради з нацбезпеки обговорюватимуть "недопрацювання" у контексті інциденту з дронами.

Водночас Рінкевичс закликав не перебільшувати небезпеку ситуації, запевнивши, що латвійські безпекові установи та правоохоронні органи працюють відповідально.

Нагадаємо, 13 січня повідомляли, що на території аеропорту Риги помітили невідомі безпілотники.

У зв'язку з інцидентом міністр оборони Литви Андріс Спрудс заявив про необхідність запровадити суворіші покарання для операторів дронів, які безвідповідально наражають жителів на ризик.